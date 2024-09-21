دولة عربية تقرر حظر بيع السيارات نقداً!

أعلنت دولة عربية قراراً جديداً يقضي بحظر التعاملات النقدية في جميع عمليات بيع السيارات، مع اقتصار الدفع على القنوات المصرفية فقط.

وقد أشار وزير التجارة والصناعة الكويتي، خليفة العجيل، إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفي بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية يوم الأربعاء، أوضحت الوزارة أن الهدف من هذا القرار هو مكافحة عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد.

كما أكدت أن منع تداول الأموال نقداً في معاملات بيع السيارات سيساهم بفعالية في سد الثغرات المرتبطة بغسل الأموال.

وذكرت الوزارة أن هذا القرار سيمكن الجهات المختصة من تتبع حركة الأموال، وضمان التحقق من مصادرها ووجهتها النهائية، بما يضمن أن تكون جميع المعاملات قانونية وخالية من أي شبهة.

كما أشارت الوزارة إلى التزامها بمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال، الذي يعد تهديداً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية التعاون المشترك لمواجهة هذه التحديات التي تضر بسمعة البلاد الدولية.



سبوتنيك عربي