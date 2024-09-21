ريف دمشق : مقـتل 4 أشحاص على يد مجموعة مسلحة

لقي أربعة شبان مصرعهم إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة مجهولة في بلدة حفير الفوقا بمنطقة القلمون الغربي التابعة لمدينة التل في ريف دمشق.

وأفاد فراس حمزة، والد أحد الضحايا، أن الحادثة وقعت صباح الثلاثاء الماضي، حيث استهدف المسلحون ابنه علي ح.، إلى جانب محمود د.، محمد د.، وعمر د.، وهم داخل سيارة أجرة، مشيراً إلى أن العديد من الأهالي كانوا شهوداً على الواقعة.

وأكد حمزة أنه تم تقديم بلاغ بأسماء المسلحين المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة.

يُذكر أن جريمة أخرى وقعت في التاسع من الشهر الجاري داخل فرع نقابة المحامين بريف دمشق، حيث تم قتل عاملة تعمل في الفرع، وتبين لاحقاً أن الجريمة ارتكبت على يد ابنتها وصديقها بعد التحقيقات.



أثر برس