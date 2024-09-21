الحزب يزف 2 من قادته و17 أخرين في استهداف الضاحية أمس

نعت المقاومة اللبنانية في سلسلة بيانات لها استشهاد عدد من القادة والعناصر في صفوفها إثر العدوان “الإسرائيلي” على ضاحية بيروت الجنوبية ظهر الجمعة.

وكان من بين الشداء القائد إبراهيم عقيل “الحاج عبد القادر” والذي نعاه الحزب في بيان خاص جاء فيه “بكل اعتزاز وفخر تُقدم المقاومة الإسلامية اليوم أحد قادتها الكبار شهيداً على طريق القدس”.

كما نعت المقاومة القائد الشهيد أحمد محمود وهبي “الحاج أبو حسين سمير” إضافة لعدد من الشهداء.

من هو “الحاج عبد القادر”؟

نشر حزب الله نبذة عن القيادي إبراهيم محمد عقيل الذي يعتبر بحسب بيان الحزب من الجيل المُؤسس للعمل الإسلامي في بيروت ومن قادة العمليات البطولية خلال التصدي للاجتياح “الإسرائيلي” لبيروت مطلع الثمانينات.

وتولى “عقيل” مسؤولية التدريب المركزي في حزب الله مطلع التسعينات ولعب دوراً أساسياً في تطوير القدرات البشرية في تشكيلات المقاومة، كما تولى مسؤولية الأركان في المقاومة منتصف التسعينات.

وأكمل بيان الحزب “تولى عقيل مسؤولية وحدة عمليات جبل عامل منذ العام 1997 وحتى ما بعد التحرير وقاد بشكل مباشر العديد من العمليات النوعية خلال تلك الفترة”.

وأسس “عقيل” ركن العمليات في المقاومة وبدءاً ومن العام 2008 شغل موقع معاون الأمين العام لشؤون العمليات وعُين عضواً في “المجلس الجهادي” وكان من قادة حرب 2006.

وأشرف “عقيل” على تأسيس وتطوير وقيادة “قوة الرضوان” حتى تاريخ استشهاده، وخطط وأشرف على قيادة عمليات القوة على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة “طوفان الأقصى”.

وكان “عقيل” من القادة الكبار الذين خططوا وأداروا العمليات ضد الجماعات التكفيرية على حدود لبنان الشرقية وفي القصير والقلمون وبقية المناطق السورية.

ونقل الإعلام العبري أن “عقيل” يعتبر من أهم قيادات حزب الله وله علاقة مباشرة بالعمليات ضد قوات “المارينز” الأمريكية في لبنان منتصف الثمانينات وأن واشنطن وضعت 7 مليون دولار ثمن من يقدم معلومات عن مكانه.

من هو “الحاج أبو حسين سمير”؟

نشر حزب الله نبذة عن القيادي أحمد محمود وهبي “الحاج أبو حسين سمير” الذي شارك، بحسب بيان الحزب، في العديد من العمليات العسكرية إبان الإحتلال لجنوب لبنان وتعرض للأسر من قبل العدو “الإسرائيلي” عام 1984 وكان من القادة الميدانيين في “كمين أنصارية” النوعي عام 1997.

وشغل “وهبي” العديد من المسؤوليات القيادية في وحدة التدريب المركزي حتى 2007 وتولى مسؤولية التدريب في “قوة الرضوان” حتى 2012 ومسؤولية وحدة التدريب المركزي حتى 2014 إضافة لمسؤولية “قوة الرضوان” حتى مَطلع العام 2024.

ولعِب “وهبي” دوراً أساسياً في تطوير القدرات البشرية في مُختلف تشكيلات المُقاومة وكان من القادة الأساسيين في التصدي للهجمات التكفيرية على حدود لبنان الشرقيّة وفي مُختلف المُحافظات السورية.

وقاد “وهبي” العمليات العسكرية ل”قوة الرضوان” على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة “طوفان الأقصى” وحتى مطلع العام 2024 ليُعاود تصديه لمسؤولية وحدة التدريب المركزي بعد استشهاد الحاج وسام الطويل.

وصدر عن المقاومة الاسلامية في لبنان حزب الله، اليوم السبت، بيان جاء فيه: “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمود ياسين حمد “فجر” مواليد عام 1977 من بلدة النبطية التحتا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

وتابع، “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد سامر عبد الحليم حلاوي “حمزة الغربية” مواليد عام 1980 من بلدة قاقعية الجسر في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

واضاف البيان، “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن حسين ماضي “أبو هادي ميدون” مواليد عام 1980 من بلدة ميدون في البقاع الغربي، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

واستكمل، “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد أحمد رضا “أبو علي نينوى” مواليد عام 1986 من بلدة عنقون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

وأكد البيان، أنه “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد قاسم العطار “أبو ياسر العطّار” مواليد عام 1973 من بلدة الشربين في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

واردف، “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد سمير ديب “جهاد” مواليد عام 1991 من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

وتابع البيان، “مزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عبدالله عباس حجازي “بلال” مواليد عام 1987 من بلدة حورتعلا في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

وأشار البيان، إلى أنه “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عارف أحمد الرز “سراج” مواليد عام 1980 من مدينة بيروت، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

ولفت، إلى أنه “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن علي حسين “أبو ساجد” مواليد عام 1975 من بلدة كفرملكي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

واضاف، “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس سامي مسلماني “سراج علي” مواليد عام 1985 من بلدة الجبّين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

وتابع، “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين أحمد حدرج “سراج” مواليد عام 1984 من بلدة الغسّانية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

واستكمل، “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مهدي مسلم جمول “جواد” مواليد عام 1981 من بلدة عزّة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

وختم: “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن يوسف عبد الساتر “باقر” مواليد عام 1988 من بلدة إيعات في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

وشن الاحتلال الثلاثاء والأربعاء الماضيين عدواناً إلكترونياً عبر تفجير أجهزة لاسلكي يحملها عناصر حزب الله ما أدى لارتقاء 32 شهيداً بينهم طفلين وجرح 3200 شخص بينهم نساء وأطفال بحسب الصحة اللبنانية.

يشار إلى أن الاحتلال شن ظهر الجمعة عدواناً صاروخياً استهدف خلاله بناءً سكنياً في حي القائم بالضاحية الجنوبية لبيروت أدى وفق وزارة الصحة اللبنانية لارتقاء عدة شهداء وجرح 66 بينهم حالات خطرة مع وجود مفقودين تحت الأنقاض مازالت عمليات البحث عنهم مستمرة.

يذكر أن هذا العدوان “الإسرائيلي” هو الثالث على الضاحية الجنوبية منذ بداية معارك “طوفان الأقصى” حيث كان أولها اغتيال صالح العاروي القيادي في “حماس” مطلع العام الجاري ثم اغتيال القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر في 30 تموز الماضي.

أما أبرز القياديين في حزب الله الذين استهدفهم الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة فهم:

إبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان المعروف باسم “تحسين”.

فؤاد شكر الذي يعد القائد العسكري الأول لحزب الله.

طالب سامي عبد الله قائد “وحدة نصر” الذي اشتهر بلقب “الحاج أبو طالب”.

القيادي في “كتيبة الرضوان” وسام طويل المعروف باسم “الحاج جواد”.

علي حسين برجي قائد وحدة الطائرات المسيرة في حزب الله.