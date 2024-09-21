الذهب عند أعلى مستوى له على الإطلاق.. الغرام يتجاوز المليون و50 ألف ليرة

سجلت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً قياسياً اليوم السبت 21 أيلول، ليصل الغرام عيار 21 قيراط إلى أعلى سعر له على الإطلاق في سوريا وهو مليون و63 ألف ليرة سورية، وذلك بدعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمي بشكل كبير لتسجل 2622 دولاراً.

وقد ارتفع الغرام عيار 21 قيراط بمقدار 18 ألف ليرة سورية، ليرتفع من سعر قدره مليون و46 ألف ليرة سورية، مرتفعاً بذلك بمقدار 18 ألف ليرة سورية عن سعره المسجل خلال الأيام الـ 5 الأخيرة والذي كان مليون و45 ألف ليرة سورية.

بينما ارتفع سعر الغرام عيار 18 قيراط ليصل إلى 911 ألف و143 ليرة سورية للمبيع، و 910 ألف و143 ليرة للشراء.

بالمقابل ارتفع سعر الأونصة الذهبية السورية بنحو 700 ألف ليرة سورية، ليصل إلى 38 مليون و200 ألف ليرة سورية، بعد ما استقرت على سعر قدره 37 مليون ليرة و 500 ألف ليرة سورية.

وفيما يخص الليرات الذهبية فقد وصل سعر الليرة الذهبية السورية إلى 8 ملايين و750 ألف ليرة مرتفعة بمقدار 150 ألف عن سعرها السابق، وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 8 ملايين و900 ألف ليرة.

يذكر أن الذهب العالمي حقق أعلى مستوى له أيضاً، بدعم تخفيض أسعار الذهب، إضافة إلى التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال اليومين الماضيين.

وكان رئيس الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات بدمشق قد قال سابقاً في تصريحات إعلامية أن التوترات العالمية والحروب سريعة التأثير في أسعار الذهب كونه يعتبر أداةً للتحوط في مثل هذه الأحوال.