المقاومة اللبنانية تستهدف تسعة مواقع للعدو الإسرائيلي

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم تسعة مواقع للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة وحققت إصابات مباشرة فيها.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مقاتلونا بصلية صاروخية من طراز الكاتيوشا القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع للعدو الصهيوني في ثكنة “بيريا”.

واستهدف مقاتلو المقاومة بقذائف المدفعية والأسلحة ‏الصاروخية موقع جل العلام ومركز تموضع كتيبة استطلاع 631 التابع للواء غولاني الإسرائيلي في ثكنة ‏راموت نفتالي وثكنة زرعيت، محققين فيهم إصابات مباشرة.

كما استهدفت المقاومة أيضاً بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا مقر قيادة كتيبة السهل للعدو الإسرائيلي في ثكنة بيت هلل،‏ ومقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، وتموضعاً لقوات من لواء الـ 300 التابع للفرقة 146 ‏في ثكنة أدميت.

وأعلنت المقاومة أيضاً استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح ‏والمقر المستحدث لفرقة الجليل في إييليت هشاحر بصواريخ الكاتيوشا.‏

وكانت المقاومة استهدفت الليلة الماضية دبابة ميركافا للعدو الإسرائيلي عند مرتفع أبو دجاج شمال فلسطين المحتلة، كما نفذت 16 عملية استهداف لثكنات العدو الإسرائيلي ومواقعه، بينها استهداف مزدوج لمقر الاستخبارات الرئيسية للعدو الإسرائيلي في المنطقة الشمالية.