9 حرائق بيوم واحد في اللاذقية

أفاد المقدم مهند جعفر، قائد فوج الإطفاء في اللاذقية، بأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد تسعة حرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأوضح جعفر أن من بين الحرائق التي تم التعامل معها، حريق في أشجار الحمضيات بمنطقة برج إسلام، وثلاثة حرائق أخرى في مساحات من الأعشاب والقصب في رأس شمرا، قرب المدينة الرياضية، ومفرق الجوبة. كما تم إخماد حريق قمامة في حي الصليبة.

وأضاف جعفر أن فرق الإطفاء تمكنت أيضاً من السيطرة على حريق منزلي في مشروع ب، بالإضافة إلى حريق في أسلاك كهربائية داخل مدخل أحد المباني السكنية في مشروع القلعة.

كما تم إخماد حريق عدادات كهربائية في حي الفاروس، وحريق آخر اندلع في سيارة بسوق الجمعة.

وأكد جعفر على أهمية تجنب عمليات الحرق العشوائي، مشدداً على أن هذه العمليات قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في حال عدم السيطرة عليها بسرعة.

الوطن