العثور على طالب ميّتاً في مدرسة في الفيوم بمصر

كشفت السلطات الأمنية في مديرية أمن الفيوم بمصر عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعثور على جثة طالب في مخزن مدرسة بمنطقة العبودي.

وأظهرت التحقيقات أن الطالب، ويدعى بدر. م، كان يبلغ من العمر 17 عامًا.

كما أوضحت التحريات أن الطالب كان يعاني من اضطرابات نفسية، وقد تلقى علاجًا في إحدى المصحات النفسية المعروفة لفترة.

وبعد مغادرته المصحة، استمر في تناول الأدوية المهدئة نظراً لحالته الصحية.

فيما أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن جرعة زائدة من هذه الأدوية.

وكالات