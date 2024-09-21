العثور على طالب ميّتاً في مدرسة في الفيوم بمصر

21-09-2024

العثور على طالب ميّتاً في مدرسة في الفيوم بمصر

كشفت السلطات الأمنية في مديرية أمن الفيوم بمصر عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعثور على جثة طالب في مخزن مدرسة بمنطقة العبودي.

وأظهرت التحقيقات أن الطالب، ويدعى بدر. م، كان يبلغ من العمر 17 عامًا.

كما أوضحت التحريات أن الطالب كان يعاني من اضطرابات نفسية، وقد تلقى علاجًا في إحدى المصحات النفسية المعروفة لفترة.

وبعد مغادرته المصحة، استمر في تناول الأدوية المهدئة نظراً لحالته الصحية.

فيما أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن جرعة زائدة من هذه الأدوية.

وكالات

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