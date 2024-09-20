18 سورياً عالقون منذ يوم الثلاثاء في مطار إسطنبول

تشير التقارير إلى أن 18 سوريًا، بينهم نساء وأطفال، عالقون في مطار إسطنبول منذ يوم الثلاثاء بعد أن مُنعوا من متابعة رحلتهم إلى فنزويلا، رغم أنهم يحملون تأشيرات صادرة عن السفارة الفنزويلية في دمشق.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، كان هؤلاء المسافرون يعتزمون السفر إلى فنزويلا، ولكن تم إيقافهم بسبب مشكلات مع السلطات الفنزويلية.

وتعزو المصادر هذه المشكلة إلى الصراعات الداخلية في فنزويلا، حيث ترفض وزارة الداخلية الفنزويلية دخول مواطني الشرق الأوسط، نظرًا لأن العديد منهم يستخدمون فنزويلا كمحطة مؤقتة للهجرة إلى أميركا الشمالية وأوروبا.

كما تشير التقارير إلى أن السوريين العالقين قد يواجهون خطر الترحيل إلى لبنان، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية قد تعطل مطار بيروت.

وقد اضطرت العائلات المحتجزة في المطار إلى النوم على الأرض بعد فقدان حقائبهم التي شحنت إلى مطار كراكاس.

إضافة إلى ذلك، تكبد هؤلاء السوريون خسائر مالية كبيرة نتيجة تكاليف السفر وحجوزات الطيران، حيث باع البعض ممتلكاتهم في سورية لتغطية هذه النفقات.

وفي وقت سابق، أعادت تركيا نحو 40 سوريًا إلى لبنان بعد إيقافهم في مطار إسطنبول ومنعهم من السفر إلى فنزويلا.



وكالات