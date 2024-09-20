ريف دمشق: كونسروه ومرتديلا وزيوت غير صالحة للاستهلاك البشري

تقوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق بتشديد إجراءاتها لضمان سلامة الغذاء من خلال تكثيف عمليات الرقابة التموينية.

فقد ضبطت دوريات الرقابة ورشة لتصنيع الفواكه المجففة تحتوي على 2420 كغ من المنتجات غير المطابقة، حيث تفتقر إلى بطاقة بيان وسجل تجاري، كما أن بعضها مصاب بحشرات وغير صالح للاستهلاك البشري.

وفي عملية أخرى، تمكن عناصر حماية المستهلك في ريف دمشق من ضبط معمل مرتديلا بحوزته 440 كغ من المرتديلا المرتجعة والمفرغة من العبوات بغرض إعادة تصنيعها.

كما تم اكتشاف معمل آخر في دوما يحتوي على 1300 كغ من المشمش نصف المصنع، تفوح منه روائح كريهة ويظهر عليه التعفن، وقد خُزن في براميل غير موسومة ببطاقة بيان.

وفي يلدا، ضبطت المديرية ورشة لتعبئة زيت الزيتون تحتوي على 200 لتر من الزيت المغشوش، حيث كان صاحب الورشة يقوم بخلط الزيت النباتي مع صبغة وإعادة تعبئته على أنه زيت زيتون بكر.

كما قامت دوريات حماية المستهلك بسحب عشرات العينات من المواد الغذائية وغير الغذائية للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية من حيث الوزن، النوع، التاريخ، والسعر.



صاحبة الجلالة