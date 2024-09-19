استئصال ورم يزن 4 كغ من بطن مريضة في حمص 

قال مصدر طبي في مديرية صحة حمص إن “الفريق الطبي في مشفى ابن الوليد تمكن من استئصال ورم يزن 4 كغ من بطن مريضة ثلاثينية”.

وأضاف المصدر أن “المريضة راجعت العيادة المسائية بقصة ألم أسفل البطن وشعور بثقل في الحوض وغيرها من الأعراض، وبإجراء التصوير بالأمواج فوق الصوتية تبيّن وجود كتلة عرطلة على حساب الملحقات اليمنى بقياس 25×20 سم”.

وبين المصدر أنه “وبعد اتخاذ التدابير اللازم خضعت المريضة لعمل جراحي بارد تم استئصال ملحقات يمنى مع بزل كمية من الحبن وإرسال العينات للدراسة النسيجية”.

وأشار المصدر إلى أن “المريضة لديها سوابق قيصريتين واستئصال زائدة دودية، وحالتها الصحية مستقرة”.

يذكر أن مشفى الباسل بكرم اللوز في حمص شهد، في آذار الفائت، إجراء عملية جراحية نوعية لطفل يبلغ 12 عاماً، وإصلاح تمزق أصاب كليته.

وكان أجرى الطاقم الجراحي في مشفى الباسل الاسعافي بحي الزهراء، مطلع العام الجاري، عملية إسعافية كبرى لمريضة تبلغ من العمر 60 عاماً، حيث فتح بطنها وتبين وجود انفتال و تموت بالكولون السيني، ليتم استئصال الجزء المتموت وإجراء شرج مضاد للطبيعة مؤقت في عملية جراحية دقيقة.

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