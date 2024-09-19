ارتفاع حراري طفيف خلال عطلة نهاية الأسبوع 

قال رئيس مركز التنبؤ المركزي في المديرية العامة للأرصاد الجوية، شادي جاويش، لتلفزيون الخبر، إن “ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يطرأ يومي الخميس والجمعة لتصبح حول معدلاتها، مع فرصة لهطول زخات رعدية من المطر على المرتفعات الساحلية وأجزاء من المناطق الشمالية”.

وأوضح “جاويش”، أن “هناك فرصة أفضل للهطول خلال بداية الأسبوع القادم”.

وتابع الراصد الجوي، أن “أجواء خريفية عموماً، مع عدة حالات ماطرة على شكل زخات رعدية حتى منتصف الأسبوع القادم فوق المناطق الساحلية والشمالية ومرتفعات القلمون”.

وأضاف “جاويش”، أن “الأجواء تميل للاستقرار نهاية الأسبوع القادم مع ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة”.

ولفت “جاويش” إلى أن “الفروقات الحرارية بين النهار والليل تبقى موجودة خلال الفترة القادمة، وتكون أكبر الشهر القادم، وهذا الأمر طبيعي لمثل هذا التوقيت من السنة، وهذه سمة فصل الخريف”.

وأردف الراصد الجوي، أن “الكتل الهوائية الباردة تبدأ بالوصول للمنطقة، وهناك تعويض من أشعة الشمس نهاراً، لكن مع ازدياد طول ساعات الليل يكون التبريد أكثر فأكثر”.

الجدير ذكره أنه من المتوقّع أن يطرأ تباين أكبر لدرجات الحرارة بين النهار والليل، الشهر القادم، مع بقاء درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها بقليل، وستكون الهطولات خلال تشرين الأول أقل من معدلاتها بشكلٍ عام، بحسب “جاويش”.

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