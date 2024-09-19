لعدم توفر الوقود فصل عنفات في محطة حلب الحرارية

كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن أزمة الوقود التي تمر بها البلاد أثرت بشكل كبير على أداء محطات التوليد، مما أدى إلى تراجع كمية الكهرباء المولدة.

وأوضح المصدر أن الوزارة اضطرت إلى إيقاف إحدى العنفات في محطة حلب الحرارية، والتي كانت تنتج 200 ميغاواط، إضافة إلى استنزاف كميات كبيرة من المخزون الاحتياطي بسبب نقص إمدادات الوقود.

ويرتبط تأمين الوقود بشكل كبير بواردات النفط الخام من الخارج، وعندما تتأخر هذه الواردات، يتسبب ذلك في مشكلات كبيرة في تشغيل محطات الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أنباء عن وصول ناقلة محملة بالنفط الخام يوم أمس، مؤكداً أن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى تحسن في وضع الكهرباء، لكن الأثر الإيجابي سيظهر بعد تكرير النفط وتوزيع المخصصات على المحطات.

الوطن