4 هزات أرضية شمال غرب سوريا ووسط تركيا خلال 24 ساعة

سجلت محطات رصد الزلازل أربع هزات أرضية خفيفة ومتوسطة القوة خلال الـ 24 ساعة الماضية، منها اثنتان في اللاذقية شمال غرب سوريا، واثنتان في وسط تركيا.

ووفقًا للبيانات، تم تسجيل الهزتين في تركيا الأربعاء، الأولى عند الساعة 1:38 صباحًا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، والثانية عند الساعة 3:22 بقوة 4 درجات.

أما في سوريا، فتم رصد الهزة الأولى شمال اللاذقية على بعد 20 كيلومترًا عند الساعة 11:14 صباح أمس الثلاثاء بقوة 2.2 درجة، بينما وقعت الهزة الثانية جنوب غرب المدينة على بعد 38 كيلومترًا عند الساعة 6:53 مساءً بقوة 2.1 درجة.

روسيا اليوم