لبنان: شهداء ومئات الجرحى في انفجارات جديدة لأجهزة لاسلكية في عدة مناطق

شهدت عدة مناطق في لبنان الأربعاء، انفجارات في أجهزة لاسلكية محمولة من نوع جديد، غير أجهزة “البايجر”.وطالت الانفجارات بطاريات “ليثيوم” داخل منازل المواطنين، إضافة إلى أجهزة أخرى، في مختلف المناطق.

وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن هذه الانفجارات أسفرت عن استشهاد 14 شخصًا وإصابة أكثر من 450 آخرين وقد وصلت إصابات خفيفة إلى مستشفيات منطقة البقاع، بينما استقبلت مستشفيات النبطية عشرات الجرحى.

من جهته، دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى عدم التجمع في المواقع المتأثرة بالأحداث الأمنية، لتسهيل وصول الفرق الطبية إلى المصابين. كما أوضح الدفاع المدني أنه يعمل على إخماد حرائق اندلعت في منازل، سيارات، ومحلات في مناطق البقاع، الجنوب، جبل لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت، بالتوازي مع نقل المصابين إلى المستشفيات.

على الصعيد الأمني، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الاعتداء على قرى وبلدات جنوب لبنان، مستهدفًا بلدات الجبين، شمع، مجدل زون، كفركلا، كفرشوبا، حولا، والطيبة. هذا التصعيد جاء بعد هجوم إلكتروني نفذه جيش الاحتلال، الثلاثاء، استهدف أجهزة “البايجر” في لبنان، مما أدى إلى استشهاد 12 شخصًا، بينهم طفلان وعدد من العاملين في القطاع الصحي، وإصابة ما بين 2700 و2800 شخص.

وفي سياق متصل، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد لمناقشة العدوان على لبنان، مؤكدًا تقديم بلاده شكوى رسمية.

أما “حزب الله”، فقد توعد الاحتلال بالانتقام، مؤكدًا استمراره في دعم المقاومة في قطاع غزة.

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