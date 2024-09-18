الكلاب الشاردة تهدد القاطنين بالسكن الشبابي في قدسيا

أشار عدد من سكان ضاحية قدسيا وخاصة القاطنين في السكن الشبابي في شكوى إلى أنه ومع انعدام حلول لمشكلة انتشار ظاهرة الكلاب الشاردة بالبلدة، بدأت الظاهرة تتفاقم كثيراً وما ساهم أيضاً في تفاقمها هو تكديس القمامة وإطالة مدة ترحيل النفايات، وأصبحت بمثابة جاذب للكلاب الضالة.

ويأمل القاطنون من المعنيين في البلدية والمحافظة ضرورة إيجاد حل لمشكلة انتشار ظاهرة الكلاب الشاردة عبر إرسال الطعوم والقيام بحملات فعالة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

بدوره أوضح مصدر خاص بمحافظة ريف دمشق أنه سيتم التواصل مباشرة مع بلدية قدسيا لإيجاد حل للمشكلة، مشيراً إلى أن القضاء على الكلاب الشاردة من مهام البلديات، علماً أنه وبناء على طلبات البلدية تقوم المحافظة بإرسال مايلزم من طعوم وسموم للقضاء على الكلاب الضالة.

منوهاً أن معظم الوحدات الإدارية تنفذ وبشكل دوري حملات للحد من الظاهرة.



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