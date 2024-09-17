غضب سعودي من هجوم اليمن الاخير على تل ابيب وتلويح بالانسحاب من الاتفاق مع ايران

أبدت ‎السعودية ، الاثنين، غضباً غير مسبوق من عملية ‎اليمن الأخيرة ضد الإحتلال الإسرائيلي.

وكشف رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل عن قلق لدى بلاده من التطور الأخير للقدرات اليمنية.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن الفيصل قوله ان بلاده تطالب بتكثيف الضربات الجوية على اليمن معتبرا الغارات الامريكية والبريطانية غير فعالة.

واكد المسؤول السعودي انزعاج بلاده من فشل الاساطيل والبوارج الامريكية والغربية في ‎البحر الأحمر من منع وصول الأسلحة المتقدمة لمن وصفهم بـ”الحوثيين” ، كما شن هجوما على ‎#إيران بذريعة عدم الإيفاء بالتزاماتها بوقف الأسلحة لليمن.

وتعد تصريحات الفيصل الأولى من نوعها بالنسبة لمسؤول سعودي رفيع ، وحديثه خلال نقاشات لمركز تشاتام هاوس يعكس حقيقة الموقف السعودي من تنامي القدرات اليمنية بعد ان ظلت ‎الرياض تظهر الحياد.

وتشير هذه التصريحات مدى مخاوف السعودية من تبعات العملية اليمنية خصوصا في ظل محاولاتها تحيز الفرصة للانقضاض على اليمن الذي شنت ضده حرب وحصار على مدى 9 سنوات مضت .

وكالات