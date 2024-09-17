الأمور تتعقد… هل أغلقت الإمارات سفارتها في هذه الدولة العربية؟

نفت وسائل إعلام سودانية، نقلاً عن مصدر دبلوماسي رفيع، ما تردد عن إغلاق السفارة الإماراتية في العاصمة المؤقتة بورتسودان، مؤكدة أن السفارة لا تزال تعمل رسميًا وتضم دبلوماسيين إماراتيين.

وذكر المصدر في تصريحات لصحيفة “السوداني” أن الذين غادروا السودان هم في الغالب أفراد حراسة السفير الإماراتي، مشيرًا إلى أن السفارة أبلغت وزارة الخارجية السودانية بشكل رسمي عن مغادرة بعض أفرادها.

في سياق آخر، اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات بانتهاك سيادة البلاد، بعد أن دعت الأخيرة مجلس الأمن الدولي إلى منح الوكالات الأممية تفويضًا لإيصال المساعدات الإنسانية عبر مناطق النزاع.

وأفادت وزارة الخارجية السودانية، في بيان نشره موقع “سودان تربيون”، بأن الإمارات تسعى للتنصل من مسؤوليتها عن دعم المليشيات المسلحة في السودان عبر تسليح وتمويل هذه الجماعات.

وأكدت الخارجية السودانية في بيانها أن “الإمارات إذا كانت حريصة على سلامة الشعب السوداني، فيجب أن تتوقف عن دعم المليشيات بالسلاح”.

كما دعت إلى الكشف عن الأموال التي أنفقتها الإمارات في الحرب ضد الشعب السوداني، ووجهت انتقادات لدورها في تأجيج الصراع الداخلي.

من جانبها، كانت الإمارات قد أكدت في وقت سابق أن الوضع الإنساني في السودان يتطلب استجابة عاجلة لتأمين وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات لتمكين وكالات الأمم المتحدة من الوصول إلى المحتاجين عبر خطوط النزاع.

يذكر أن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مستمر منذ أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، من بينهم نحو مليوني لاجئ فروا إلى خارج البلاد، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

سبوتنيك عربي