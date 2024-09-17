اعتقال شقيق صهر ملك الأردن والسبب؟

اتهمت السلطات الأميركية أربعة رجال، من بينهم شقيق صهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالتآمر لإبرام صفقات غير قانونية بأسهم بناءً على معلومات داخلية حول شركة استحوذت عليها “ماس تك”، إحدى الشركات الكبرى في جنوب فلوريدا.

وألقت السلطات القبض على فيديريكو نانيني (26 عاماً) ووالده ماورو نانيني (63 عاماً) إضافة إلى صديقيه أليخاندرو ثيرموتيس (26 عاماً) وفرانثيسكو تونارلي (25 عاماً)، يوم الجمعة.

وجهت إليهم تهمة التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية و24 جريمة ذات صلة، وفقاً لما نقلته صحيفة “ميامي هيرالد”.

يُذكر أن ثيرموتيس هو شقيق جميل ثيرموتيس، صهر الملك الأردني الذي تزوج من الأميرة إيمان، ابنة الملك عبد الله الثاني، العام الماضي.

ورغم طلبات التعليق، لم يصدر أي رد رسمي من القصر الملكي الأردني على هذه القضية.

وفقاً للائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام الأميركي لمنطقة جنوب فلوريدا، تآمر المتهمون الأربعة وشاركوا معلومات سرية حول صفقة استحواذ بين العائلة والأصدقاء، واستفادوا منها بشراء أسهم بأسعار أقل وتحقيق أرباح تقارب مليون دولار بعد الإعلان عن هذه المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى مدنية موازية ضد المتهمين الأربعة، الذين مثلوا أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي للمرة الأولى يوم الجمعة.

وتشير التحقيقات إلى أن المخطط بدأ في يونيو 2022 عندما كان فيديريكو نانيني يعمل كمستشار لشركة “ماس تك” بشأن استحواذها على شركة “إنفراشتراكتشر آند إنيرجي ألترناتيفز” التي يقع مقرها في إنديانا.

وقد قام فيديريكو نانيني بتسريب هذه المعلومات إلى والده وصديقه أليخاندرو ثيرموتيس، مما أدى إلى قيامهم بشراء الأسهم وتحقيق أرباح غير قانونية.



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