الإمارات تستثمر 12.25 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة

بلغت استثمارات الامارات العربية المتحدة في مجال مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المنفذة تقدر بقيمة أكثر من 45 مليار درهم (12.25 مليار دولار)، وهي قيمة لا تشمل المشاريع الجديدة المشغلة فقط، وذلك وفقاً لما كشفه وزير الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي.

وقال المزروعي أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة؛ حيث وصلت إلى 27.83 % في عام 2023 وذلك في إطار المستهدف بحلول سنة 2030 وهو 32 %.

وقال الوزير إن الإمارات نجحت منذ عام 2019 إلى 2022، في مضاعفة قدرتها من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن مسار تحقيق أهداف إستراتيجية الإمارات للطاقة؛ لمضاعفة القدرة المُركبة 3 مرات بحلول 2030، وذلك بمناسبة المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي تنطلق فعالياته الاثنين في أبوظبي.

مشيراً إلى أن الإمارات حققت في عام 2023 نمواً ملحوظًا بنسبة 70 بالمئة في قدرة الطاقة المتجددة المثبتة والتي وصلت إلى 6.1 غيغاواط، وأحرزت تقدما في المؤشرات التنافسية للطاقة المتجددة ومنها: تحقيق قفزة نوعية من المركز السادس إلى المركز الثاني في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وأوضح المزروعي أن أهم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة قيد التنفيذ هي: مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 غيغاواط ومشروع المرحلة الثانية من تحويل النفايات إلى طاقة – دبي، ومشروع العجبان للطاقة الكهروضوئية في إمارة أبوظبي بقدرة 1.5 غيغاواط، ومشروع الخزنة للطاقة الكهروضوئية في أبوظبي بقدرة 1.5 غيغاواط، ومشروع حتا للطاقة الكهرومائية، ومشروع الطاقة الكهروضوئية في الشارقة بقدرة 60 ميغاواط، ومشروع التشغيل التجاري للمفاعل الرابع لمحطة براكة والذي جرى تشغيله مؤخراً.

وأشار سهيل المزروعي إلى أن الإمارات حققت المركز الأول في القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن تقرير الهيدروجين الأخضر لسنة 2024 المعد من قبل شركة ألفاريز ومارسال، كما أحرزت المركز الأول في جاهزية سوق الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تقرير خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين منخفض الكربون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المُعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2023.

يذكر أن أهم مشاريع الطاقة النظيفة في الامارات تشمل الطاقة الشمسية، والنووية، والطاقة بتقنية الفحم النظيف، طاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة.