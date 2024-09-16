منع بيع الإندومي ومشروبات الطاقة في المدارس

أصدرت وزارة الصحة المدرسية في سورية اشتراطات جديدة لاستثمارات المقاصف المدرسية، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وصرّحت مديرة الصحة المدرسية، د. هتون الطواشي، أن بيع وتحضير الإندومي داخل المقاصف بات ممنوعاً، وأي مخالفة ستؤدي إلى إغلاق المقصف وسحب الاستثمار، مع مساءلة مدير المدرسة

وتضيف المديرة أنه وفقاً للضوابط الموضوعة فيمنع بيع أنواع السندويش المحضر داخل المقصف أو خارجه، إضافة للأطعمة المعلبة أو المطبوخة داخل المقصف، والخضار أو الفواكه النيئة والأطعمة المكشوفة، والعصائر الملونة أو العبوات المثلجة والبوظة والبطاطا المقلية والعلكة بأنواعها، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وكل المشروبات الساخنة، والدخان وأشرطة التسجيل أو الصور أو السيديات بكل أنواعها.

ووفقاً للطواشي فيسمح بيع عبوات من الحليب المعقم، أو اللبن أو العصير الطبيعي المعبأ آلياً، ويجب أن تكون آمنة المصدر وخالية من أي إضافات، كالملونات أو المنكهات؛ إضافة لمواد غذائية مغلفة بشكل آلي وصحي ومحفوظة بشكل جيد، مدون عليها فترة الصلاحية بشكل جيد وواضح على العبوة ومن مؤسسات مرخصة صحياً وكرواسان أو كيك مغلف آلياً، إضافة إلى عبوات صغيرة من المكسرات الطبيعية (فستق – قضامة – لوز الخ) معبئة آلياً وخالية من أي إضافات، وعبوات صغيرة من الفواكه المجففة (زبيب – تمر – تين ) وخالية من أي إضافات”.

وقالت الطواشي أنه ينبغي أن يكون المقصف بعيداً عن مصادر التلوث المختلفة بما فيها المرافق الصحية ودورات المياه؛ ويفضل أن يكون في باحة المدرسة؛ كما يجب أن تكون غرفة المقصف مجهزة (بمغسلة وخزان ماء احتياطي نظيف ومعقم وحاوية قمامة داخل المقصف وبالقرب منه علاوة على أن يتوافر الصرف الصحي السليم).

وأما حول العاملين في المقاصف فقالت الطواشي أنه من الضروري أن تكون لديه شهادة صحية من دائرة الصحة المدرسية المعنية تتضمن عدة فحوصات وتحاليل مخبرية تجرى مرتين في بداية العام الدراسي؛ ومع بداية الفصل الثاني يقوم بها جميع العاملين بالمقصف مع ارتداء لباس خاص وقفازات بشكل دائم داخل المقصف”.

وتابعت مديرة الصحة المدرسية: يُسمح للتلاميذ والطلاب بإحضار السندويش المحضر في المنزل وقطع الخضار الطازجة إضافة لإحضار عبوة مياه صغيرة شخصية، ويحظر على الأطفال جلب المواد الغذائية من خارج المدرسة المخالفة لما ورد سابقاً، مع التأكيد عليهم عدم تبادل أو مشاركة الطعام وعبوات المياه فيما بينهم”.

يشار إلى العام الدراسي 2024-2025 في سوريا بدأ منذ 8 أيلول الماضي بثلاثة ملايين وسبعمئة ألف تلميذ وطالب سوري

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