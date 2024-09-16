زعيم ميليشيا يستولي على أراضٍ لمسيحيين في رأس العين

أفادت تقارير أن زعيم ميليشيا جيش الشرقية، التابعة لما يُسمى بـ”الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، قد استولى على 500 فدان من الأراضي الزراعية التي يملكها مزارعون مسيحيون في مدينة رأس العين المحتلة، شمال سورية.

وذكرت “منظمة التضامن المسيحي” العالمية في تقريرها أن “المجموعات الرئيسية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في رأس العين تشمل كتيبة الحمزات وجيش الشرقية”.

وأضافت أن زعيم “جيش الشرقية”، المعروف بلقب “أبو جمو”، هو من أمر بمصادرة الأراضي وهددت جماعته بزيادة الضريبة المفروضة على المزارعين من 20% إلى 35%.

واعتبر عدد من الناشطين أن ما ترتكبه هذه المجموعات من انتهاكات ضد الأقليات الدينية والعرقية يصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن الفصائل المدعومة من تركيا قامت منذ عام 2019 بالاستيلاء على منازل وممتلكات السوريين في رأس العين، محاولين بذلك إحداث تغيير ديموغرافي في المدينة المعروفة بتنوعها العرقي والديني.

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