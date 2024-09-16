زعيم ميليشيا يستولي على أراضٍ لمسيحيين في رأس العين

16-09-2024

زعيم ميليشيا يستولي على أراضٍ لمسيحيين في رأس العين

أفادت تقارير أن زعيم ميليشيا جيش الشرقية، التابعة لما يُسمى بـ”الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، قد استولى على 500 فدان من الأراضي الزراعية التي يملكها مزارعون مسيحيون في مدينة رأس العين المحتلة، شمال سورية.

وذكرت “منظمة التضامن المسيحي” العالمية في تقريرها أن “المجموعات الرئيسية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في رأس العين تشمل كتيبة الحمزات وجيش الشرقية”.

وأضافت أن زعيم “جيش الشرقية”، المعروف بلقب “أبو جمو”، هو من أمر بمصادرة الأراضي وهددت جماعته بزيادة الضريبة المفروضة على المزارعين من 20% إلى 35%.

واعتبر عدد من الناشطين أن ما ترتكبه هذه المجموعات من انتهاكات ضد الأقليات الدينية والعرقية يصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

تجدر الإشارة إلى أن الفصائل المدعومة من تركيا قامت منذ عام 2019 بالاستيلاء على منازل وممتلكات السوريين في رأس العين، محاولين بذلك إحداث تغيير ديموغرافي في المدينة المعروفة بتنوعها العرقي والديني.

الخبر

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...