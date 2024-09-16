حزب ألماني يدعو لرفع العقوبات عن سورية

دعت سارة فاجنكنشت، عضو البرلمان الألماني وزعيمة حزب “من أجل العقل والعدالة” (BSW)، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية بهدف تقليل تدفق اللاجئين السوريين إلى ألمانيا.

جاء هذا في مقابلة مع صحيفة “تاجشبيجل” الألمانية في 14 أيلول.

فاجنكنشت أكدت على أن الحرب في سورية قد انتهت، مشيرة إلى أن العقوبات الصارمة تعيق البلاد من استعادة الاستقرار.

وأوضحت أنه قبل الحرب، كانت سورية دولة “مزدهرة نسبيًا”، ولم يكن هناك تدفق كبير للاجئين منها إلى ألمانيا، حيث كان عدد اللاجئين لا يتجاوز 100 شخص سنويًا.

وأضافت فاجنكنشت أن هناك ما يقارب مليون سوري في ألمانيا، حيث اندمج بعضهم بشكل جيد في المجتمع، بينما لم يندمج البعض الآخر.

ودعت إلى التوقف عن تقديم حماية إضافية للسوريين الوافدين حديثًا، والبدء في مساعدة سورية على التعافي لإيجاد آفاق جديدة داخل البلاد.

تحالف “من أجل العقل والعدالة”، الذي تأسس في كانون الثاني الماضي، يضم عشرة مقاعد في البرلمان الألماني، وكانت فاجنكنشت قد ترأست سابقًا كتلة اليسار البرلمانية.

هذا وتأتي دعوة فاجنكنشت في سياق مطالبات سابقة من ثماني دول أوروبية، من بينها إيطاليا، لإعادة تقييم العلاقات مع دمشق.

وفقًا للإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا حوالي 972 ألف لاجئ حتى نهاية عام 2023، في حين يبلغ عدد سكان البلاد نحو 82 مليون نسمة.



وكالات