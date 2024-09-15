15-09-2024
إسقاط 29 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 29 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات جنوب غرب روسيا.
ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: “أسقطت الدفاعات الجوية الروسية المناوبة الليلة الماضية 29 مسيرة أوكرانية 15 منها فوق مقاطعة بريانسك و5 فوق مقاطعة كورسك و4 فوق سمولينسك و2 فوق أوريول و3 فوق مقاطعات بيلغورود وكالوغا وروستوف”.
وتستهدف قوات كييف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية جنوب غرب روسيا بالمسيرات والصواريخ، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة الواقعة في مدى الصواريخ التي يمتلكها النظام الأوكراني.
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