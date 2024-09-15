السيطرة على حريق الحراج بريف اللاذقية

أكد مدير الزراعة في اللاذقية المهندس باسم دوبا أنه تمت السيطرة على 95 بالمئة من مساحة الحريق الذي نشب في أراض حراجية بريف اللاذقية الشمالي مساء أمس موضحاً أن الحريق نشب في الأحراج الواقعة بين قرية بيت زريقة والشقراء في ريف اللاذقية الشمالي .

وأشار دوبا إلى أنه بعد وصول آليات هندسية ثقيلة “بلدوزرات وتركسات ” إلى موقع الحريق وتم شق عدد من الطرق بين خطوط النار تمكنت سيارات الإطفاء من الدخول إلى بعض القطاعات وعزل القطاع الأخطر وهو الشمالي من قطاع ناحية الشقراء .

ولفت إلى وجود بعض البؤر في القطاع الجنوبي لايزال الحريق فيها ويجري العمل للسيطرة عليه بينما القطاع الغربي نتيجة التضاريس القاسية والانحدارات الشديدة تم الاستعانة بالمروحيات صباح اليوم للسيطرة على الحريق فيها، موضحاً أنه منذ الإبلاغ عن الحريق تم الإعتماد بشكل أساسي على الفرق الحقلية بسبب وعورة التضاريس وتم استقدام تعزيزات من فرق إطفاء حمص وحماه وطرطوس.

بدوره أوضح محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال الذي تابع عمليات السيطرة على الحريق أنه فور الإبلاغ عن الحريق تم توجيه كافة فرق الإطفاء إلى الموقع مع الآليات والفرق الراجلة حيث توجد أكثر من 17 آلية إطفاء مع أكثر من 12 فرقة راجلة تضم كل فرقة 15 عنصراً يعملون في منطقة صعبة التضاريس ضمن وادي عميق يمتد من منطقة السرسكية وقرية بيت زريقة حتى قرية الشقراء، منوها بجهود فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.