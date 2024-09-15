اليمن يتوعد العدو الإسرائيلي بتكتيكات متعددة

أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد، بأنّه "لا يُمكن الاعتماد على الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بأيّ عمليات للجيش اليمني" ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المصادر إنّ البيان العسكري للقوات المسلحة اليمنية سيكشف تفاصيل أي عمليات من اليمن وأهدافها، والأسلحة المستخدمة والرسائل الموجّهة.

ولفتت المصادر إلى أنّ "الجيش اليمني وعد بتنفيذ عملياتٍ دقيقة ومفاجآت، وسينفذ كلّ وعوده بلا استثناء"، مضيفةً أنّه "لن يكون هناك ردٌ فقط بل سيتبع ذلك عمليات دقيقة ومدروسة واستراتيجية ونوعية ومستمرة".

كما أشارت إلى أنّ "اليمن أوصل سابقاً طائرة يافا المسيرة إلى هدفها وسيستهدف بأسلحةٍ جديدة بنك أهداف استراتيجية"، مردفةً أنّه "لا يمكن للعدو أن يتوقع زمان ومكان العمليات المقبلة".

وكشفت المصادر أنّ "اليمن توصل إلى تقنيات جديدة استخدم جزءاً منها باستهداف البوارج الأميركية التي فشلت بدورها في الاعتراض"، مضيفاً أنّ "الجيش اليمني يدرس جيداً منظومات الدفاع للعدو كما درس أنظمة الدفاع في البوارج الأميركية في البحر الأحمر".

وأوضحت المصادر أنّ "اليمن يُعدّ للحرب مع العدو بتكتيكات متعددة، ويعرف أنّ الحرب طويلة، ويبني قُدراته العسكرية الاستراتيجية على هذا الأساس".

وشددت المصادر على أنّ "الأسلحة اليمنية ستستمر في استهداف البنك الذي رسمته وخططت له جيداً في يافا وغير يافا"، مؤكدةً أنّ "اليمن لن يكتفي بهدفٍ واحد، ويجدد تأكيده للعدو الإسرائيلي أنّ يافا غير آمنة وعليه أن يأخذ هذا التهديد على محمل الجد".

وصباح اليوم، أقرّ المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق صاروخ بالستي من اليمن في اتجاه "تل أبيب"، مؤكداً أنّه عقب دوي صفارات الإنذار التي تم تفعيلها في "تل أبيب" والمناطق المحيطة بها، تم رصد سقوط صاروخ أرض-أرض اجتاز الحدود من الجهة الشرقية.



إذاعة "جيش" الاحتلال، بدورها قالت إنّ الصاروخ البالستي قطع مسافة 2000 كيلومتر من اليمن، وأنّ زمن الرحلة المطلوب لصاروخ باليستي لمثل هذه المسافة نحو 15 دقيقة، مشيرةً إلى أنّ سلاح الجو و"الجيش" يحققان في سبب فشل الدفاعات الجوية في اعتراض الصاروخ.

وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن أنباء أولية عن إصابة مباشرة لمحطة للكهرباء جنوبي شرقي "تل أبيب"، وأشار إلى أن الصاروخ سقط قرب شارع رقم واحد (الواصل بين تل أبيب والقدس) قرب مستوطنة "كفار دانيال".

كذلك ذكر الإعلام الإسرائيلي أن شظايا صاروخ اعتراضي أصابت محطة قطار في "موديعين"، وأحدثت أضراراً فيه، وتداول مشاهد لسقوط أجزاء من صاروخ اعتراضي كان يحاول اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن.

هذا أكّد الإعلام الإسرائيلي أنّ الصاروخ اليمني أجبر 2 مليون و 365 ألف مستوطن على دخول الملاجئ هذا الصباح، وسط تحذيرات إسرائيلية بأنّ "الحدث لم ينته بعد فاليمن وعد بمفاجآت وليس بمفاجأة واحدة".

وأمس، أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد العاطفي في حكومة صنعاء، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد الغماري، أنهما سيجعلان من الردّ اليمني، على جريمة الاحتلال الإسرائيلي في استهدافه ميناء الحديدة، "كابوساً على الأعداء" يهدّد أمنهم، معتبرين أن رسالتهما هي تحذير للاحتلال، "فالأيام المقبلة تحمل مفاجآت لن يتوقّعوها".

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