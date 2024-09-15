نصائح فعالة لتخفيف آلام أسفل الظهر

تعد آلام أسفل الظهر من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا حول العالم، حيث تؤثر على قدرة الأفراد على الاستمتاع بحياتهم اليومية.

وفي معظم الحالات، تُصنف آلام الظهر على أنها “غير محددة”، أي أنها لا ترتبط بحالة صحية معينة مثل التهاب المفاصل أو إصابة الأنسجة.

وفقًا لجراح العمود الفقري كين هانزراج، يمكن أن تمنع آلام الظهر الأشخاص من الانخراط في حياتهم اليومية، ما يجعل المعاناة الجسدية والنفسية أسوأ.

إليك 6 نصائح لتخفيف آلام أسفل الظهر ومنع تكرارها:

1. تجنب الخمول

الحركة ضرورية للتعافي من آلام الظهر. فالتمارين الخفيفة يمكن أن تساعد في تحسين مرونة العمود الفقري وتقوية العضلات، مما يقلل من الألم.

الحركة تزيد من إنتاج الإندورفين، الذي يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر والألم. يُفضل استشارة مختص قبل البدء في أي برنامج رياضي.

2. التغلب على الخوف من الحركة

الخوف من تفاقم الألم قد يمنع الكثيرين من التحرك. ولكن التغلب على هذا الخوف أساسي.

العلاج الوظيفي المعرفي يمكن أن يساعد في استعادة الثقة بالنشاط البدني دون خوف من إصابة إضافية.

3. إعادة تدريب الدماغ

تغيير النظرة للألم قد يكون مفتاحًا للتعافي. “إعادة معالجة الألم” هو علاج نفسي يهدف إلى مساعدة المرضى على رؤية الألم كغير مهدد.

هذه التقنية تساعد على تعديل شبكات الدماغ المرتبطة بالألم المزمن، مما يقلل من الشعور بالألم.

4. المشي

المشي المنتظم من أفضل التمارين لتخفيف آلام أسفل الظهر.

دراسة نُشرت في مجلة “ذا لانسيت” وجدت أن المشي من 3 إلى 5 مرات أسبوعيًا لمدة 130 دقيقة ساعد في تقليل تكرار آلام الظهر.

5. السباحة

التمارين المائية توفر مقاومة دون إجهاد إضافي على العمود الفقري.

فهي تقوي عضلات الجذع وتساعد في استعادة استقرار الظهر.

6. الإقلاع عن التدخين

النيكوتين يؤثر على تدفق الدم إلى الأقراص بين فقرات العمود الفقري، مما يزيد من احتمالية تدهور العمود الفقري.

الإقلاع عن التدخين يساهم في تحسين صحة العمود الفقري على المدى الطويل.

اتباع هذه النصائح قد يساعد في تحسين نوعية الحياة والتخفيف من آلام أسفل الظهر.



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