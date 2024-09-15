لماذا يجد البعض صعوبة في إنقاص الوزن؟

في حين أن “تقليل السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني” يعتبر الطريقة الأسهل لفقدان الوزن، إلا أن العديد من الأشخاص يشعرون بالإحباط بسبب عدم تحقيق النتائج المرجوة.

السبب وراء هذا قد يكون “التكيف الأيضي”، وفقًا للمدربة الشخصية وخبيرة التغذية كلوي توماس.

توضّح توماس أن التمثيل الغذائي يتباطأ استجابة لتقليل تناول السعرات الحرارية، وهو ما يُعرف بـ “التكيف الأيضي”، مما يجعل فقدان الوزن أو الحفاظ عليه صعبًا على المدى الطويل.

تشير توماس إلى “نظرية نقطة ضبط الوزن”، التي تفيد بأن الجسم ينظم وزنه عن طريق التحكم في استهلاك الطاقة والشهية.

فعندما تنخفض السعرات الحرارية أو يزيد النشاط البدني، قد يستجيب الجسم بإبطاء التمثيل الغذائي أو زيادة الجوع، مما يجعل فقدان الوزن تحديًا أكبر.

وتؤثر عدة عوامل على هذه العملية، بما في ذلك تكوين الجسم، التمثيل الغذائي، تنظيم الشهية، والوراثة.

خطأ شائع آخر هو التركيز بشكل أكبر على تمارين الكارديو بدلاً من تدريب الأثقال.

ويقول خبير اللياقة ريفر هاردي إن رفع الأثقال يحرق الدهون لفترة أطول مقارنة بالكارديو، مما يجعله العنصر الأكثر أهمية في أي روتين لفقدان الوزن.

RT