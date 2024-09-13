حاملة الطائرات تيودور روزفلت تغادر الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الخميس أن إحدى حاملات الطائرات التي نشرتها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد غادرت المنطقة.

وكانت واشنطن قد أرسلت حاملتي طائرات إلى المنطقة بهدف رئيسي هو ردع إيران عن تنفيذ تهديدها بشن هجوم على إسرائيل.

يأتي قرار سحب حاملة الطائرات بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصدار وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، توجيهات لحاملة الطائرات “تيودور روزفلت” بالبقاء في المنطقة حتى بعد وصول “أبراهام لينكولن” لتحل محلها.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي بأن “روزفلت” غادرت الآن باتجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



وكان أوستن قد أمر بتمديد بقاء “روزفلت” في الشرق الأوسط في 25 أغسطس الماضي، وذلك بعد إطلاق حزب الله مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل.

وقد أبدت واشنطن مخاوف من احتمال تنفيذ إيران تهديداتها بالرد على إسرائيل بعد مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران في يوليو الماضي.

ورغم مغادرة “روزفلت”، قلل رايدر من المخاوف حول تراجع الاهتمام الأميركي بالتعامل مع التهديدات الإيرانية، مؤكداً أن القرار يعود لأغراض تتعلق بإدارة الأسطول.

وأضاف: “إيران أوضحت نيتها الرد على إسرائيل، وسنواصل التعامل مع هذا التهديد بجدية.”

كما شدد على أن الولايات المتحدة تواصل التركيز على التعاون مع شركائها في المنطقة لتهدئة الأوضاع ومنع تصاعد التوتر إلى صراع إقليمي أكبر.

وتوعدت إيران برد قوي على مقتل هنية، محملة إسرائيل المسؤولية عن مقتله، رغم أن إسرائيل لم تؤكد أو تنفِ ضلوعها في الحادث.

في الوقت ذاته، تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على الحد من تأثير الحرب المستمرة بين حماس وإسرائيل في غزة، والتي دخلت عامها الثاني، وأثارت اشتباكات على الحدود مع حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، إلى جانب تورط الحوثيين في اليمن.

سكاي نيوز عربية