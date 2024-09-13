عمليات سلب غير مباشر عند استلام الحوالات

تشهد البنوك الحكومية ومكاتب الحوالات في سوريا ما يمكن وصفه بتجاوزات مالية تُشبه السلب غير المباشر.

وتتجسد هذه التجاوزات في استلام السوريين مبالغ مالية ناقصة مقارنةً بالمبلغ الإجمالي المحدد.

وأوضح أحد العاملين في مصرف سوريا المركزي أن السبب وراء هذا النقص هو سحب فئات نقدية من الرزم، حتى وإن كانت مغلفة بطريقة احترافية.

ويُعتقد أن هذا النقص قد يكون نتيجة لتواطؤ من قبل الموظف أو بالتعاون مع رئيسه المباشر في العمل.

الصحيفة أشارت إلى أن هذه المشكلة أصبحت تُعتبر “ظاهرة” بدلاً من كونها حالات فردية كما كانت في السابق.

وتفاصيل هذه التجاوزات تشمل وصول عدة شكاوى تؤكد وجود عمليات سلب غير مباشر في المصارف ومكاتب الحوالات.

من بين هذه الحالات، سردت الصحيفة حادثة امرأة سورية استلمت حوالة مالية من أحد مكاتب الصرافة بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية.

وعلى الرغم من أنها لم تقم بعد المبلغ بالكامل عند استلامه، إلا أنها اكتشفت لاحقاً نقصاً قدره أكثر من 60 ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى تلف جزئي في بعض رزم الفئات الصغيرة من العملة.

الوطن