كشف ملابسات جريمة قـتل امرأة بدرعا

تلقت إدارة الأمن الجنائي في درعا بلاغاً عن العثور على جثة امرأة في الثلاثينات من عمرها تُدعى مروة ز، والتي كانت ضحية جريمة قتل داخل منزلها في حي السبيل.

على الفور، توجهت فرق من قسم الأدلة الجنائية والبحث الجنائي إلى مكان الجريمة، وبدأت في جمع الأدلة.

تبين أن الضحية كانت تعمل كوافيرة في مدينة درعا، وبدأت الشكوك تحوم حول أشخاص مقربين منها، من بينهم سائق حافلة يُدعى فادي أ، الذي كان ينقلها إلى عملها.

بعد ساعتين من اكتشاف الجريمة، تم القبض على فادي أ. خلال التحقيق، اعترف بقتله للضحية بدافع السرقة، بعدما لاحظ أنها كانت ترتدي مجوهرات باهظة وتحمل مبالغ مالية كبيرة.

خطط لسرقتها وقام بالتسلل إلى المبنى الذي تسكن فيه، حيث ضربها على رأسها بحجر أثناء عودتها إلى منزلها، ثم قام بتكبيلها ووضع لاصق على عينيها وفمها حتى تأكد من وفاتها.

بحث في منزلها عن المجوهرات والأموال، ولكنه لم يجد سوى مبلغ صغير، ثم ارتدى عباءة ونقاب الضحية ليهرب متنكراً بزي امرأة.

تم العثور على أداة الجريمة (الحجر) التي تحتوي على آثار دماء. سيتم تقديم المتهم إلى القضاء ليواجه العقوبة المناسبة.

وزارة الداخلية السورية