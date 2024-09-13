دراسة مع الجانب الإيراني لمشروع مترو أنفاق بدمشق

أفادت مصادر خاصة بأنه تم عرض ثلاثة مشاريع خلال زيارة رئيس بلدية طهران الأخيرة إلى دمشق، والتي تمت بدعوة من محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي.

وتشمل المشاريع: مشروع للحافلات الكهربائية، مشروع لمعالجة النفايات الصلبة، ومشروع لإنشاء مترو أنفاق تحت مدينة دمشق ويجري حالياً دراسة هذه المشاريع لتحديد كيفية تنفيذها.

في سياق آخر، كشف محافظ ريف دمشق أحمد خليل عن الاتفاق الذي تم في الاجتماع الأخير بين محافظتي دمشق وريفها، والذي ينص على اعتبار المتحلق الجنوبي كحد فاصل إداري بين المحافظتين دون تغيير في خريطة المناطق.

وأكد خليل أن هذا القرار يعني أن المناطق القريبة من دمشق ستظل تابعة لمحافظة ريف دمشق وليس جزءاً من المدينة.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، أشار خليل إلى أن مسألة الحدود الإدارية بين المحافظتين ليست جديدة، ولكن تم التوصل إلى اتفاق حولها في الاجتماع الأخير، حيث يتداخل ريف دمشق مع مدينة دمشق.

وبخصوص موضوع المواصلات في ريف دمشق، أوضح خليل أن محافظة دمشق قررت إنشاء كراجات احتياطية لتفادي دخول سيارات الريف إلى قلب المدينة مباشرة.

بدلاً من ذلك، سيتم توجيه الركاب إلى هذه الكراجات التبادلية، والتي ستوفر وسائل النقل لنقلهم إلى المدينة، مما يقلل من الازدحام في العاصمة.

وأشار إلى تحديد أربعة كراجات تبادلية: الأول في اتجاه نهر عيشة، الثاني في اتجاه العباسيين، الثالث في اتجاه برزة، والرابع في اتجاه السومرية.

وستكون هذه الكراجات هي نهاية الخطوط القادمة من الريف، حيث سيتم توفير وسائل النقل اللازمة لنقل الركاب إلى قلب العاصمة.

أما بشأن مشكلة الكهرباء في ريف دمشق، فقد أكد خليل أن القضية تتعلق بشكل عام بكل المحافظات، مشدداً على أهمية تأمين الكهرباء لآبار المياه لضمان توفير المياه للمواطنين، وأن أي نقص في الكهرباء يتم معالجته على الفور.

الوطن