مصدر أمني ينفي أسر إسرائيل لضابطين إيرانيين في سوريا

نفى مصدر أمني إيراني الأنباء التي ترددت حول فقدان إيرانيين في سوريا، مؤكداً أن مزاعم إسرائيل بشأن أسر ضابطين إيرانيين في منطقة مصياف هي مجرد ادعاءات كاذبة، وفقاً لوكالة “تسنيم”.

وقالت الوكالة إن وسائل الإعلام الإسرائيلية زعمت أن “الكيان الصهيوني أسر مجموعة من الجنود، بينهم شخصيتان إيرانيتان، خلال الهجوم على منطقة مصياف السورية في الأيام الأخيرة”.

وفي رد على هذه الأنباء، أكد المصدر أن “هذه الادعاءات ليست صحيحة على الإطلاق”، موضحاً أن “لم تكن هناك قوات إيرانية في الموقع المزعوم (مصياف)، بل كان الموقع تحت سيطرة الجيش السوري، وهذا هو السبب وراء الادعاء بإصابة أو أسر القوات الإيرانية”.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت يوم الاثنين الماضي بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة مصياف استهدفت “مركزاً إيرانياً لبحوث تطوير وإنتاج الأسلحة”.

وفي المقابل، صرح مصدر عسكري سوري بأن “العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان، مستهدفاً عدة مواقع عسكرية في المنطقة الوسطى”.

وانتشرت مشاهد تظهر لحظة سقوط أحد الصواريخ الإسرائيلية على محيط مركز البحوث العلمية في منطقة الزاوي، مما أدى إلى اندلاع حرائق.

كما أكدت وسائل الإعلام السورية المحلية وقوع أضرار كبيرة في الممتلكات المدنية والشبكة الكهربائية على طريق عام مصياف وادي العيون في ريف حماة الغربي.

وأعلنت السلطات السورية عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي إلى 18 قتيلاً و37 جريحاً.

روسيا اليوم

