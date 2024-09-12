زيادة مقاعد طب الالتزام إلى مقاعد الطب البشري 

بينت مديرة شؤون الطلاب في وزارة التعليم العالي نور الهدى حبوب أن” عدد مقاعد “طب الالتزام” في كافة كليات الطب البشري حوالي 605 مقاعد”.

وأوضحت “حبوب” أن “مقاعد الالتزام أضيفت إلى مقاعد الطب البشري العام حيث تم زيادة عدد مقاعد الطب وتضمين الالتزام بها”.

وتشكل مقاعد الطب البشري حوالي 50‎%‎ من مقاعد الفرز لطلاب السنة التحضيرية، بحسب “حبوب”.

وأضيف بموجب المرسوم رقم 16 لعام 2022 شريحة ثالثة (الالتزام) كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة لمدة 10 سنوات مابعد الاختصاص.

ويتضمن المرسوم قبول ثلاثة شرائح من الطلاب في الجامعات بعد السنة التحضيرية، هي طب عام وموازي، والشريحة الثالثة هي التزام لمدة عشر سنوات بما فيها الخدمة الإلزامية لمن لا يحقق معدل القبول في الطب البشري، بحسب “حبوب”.

الوطن