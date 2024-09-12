صدور الإجراءات التنفيذية لامتحانات شهادة التعليم الأساسي

أصدرت وزارة التربية، الأربعاء، الإجراءات التنفيذية لامتحانات شهادة التعليم الأساسي بعد مناقشتها، على أن تتم بشكل محلي بحيث تتولى مديريات التربية في المحافظات مهام توزيع المراكز الامتحانية، كما تجرى الامتحانات في مراكز المدن والمناطق والنواحي.

وذكرت الوزارة في بيانٍ أنه “تُبنى بنوك الأسئلة محلياً وبإشراف وزاري ويمكن أن تتدخل الوزارة بتطبيق مادة أو أكثر بشكل مركزي، على أن يتم دراسة توقيت البرنامج الامتحاني بما يتوافق مع توقيت امتحانات الصفوف الانتقالية والحفاظ على توزع مواده خلال المدة الزمنية المعتادة”.

ووافقت الوزارة على “العمل لتطبيق واحتساب المعدل التراكمي بدءاً من الصف السابع للعام الدراسي الحالي 2024-2025 (مع احتساب دوام التلميذ وسلوكه والمجموع العام لجميع المواد)”.

وأشارت بيان وزارة التربية إلى أنّ “الوزارة ستعمل على تعميم برنامج الكتروني يساعد في الحصول على جلاءات الكترونية لجميع طلاب الصف السابع في المحافظات لاحتساب درجاتها والاحتفاظ بها من قبل الوزارة”.



وتابعت الوزارة: “على أن تقيّم التجربة لتعميمها لاحقاً في الصف الثامن للعام الدراسي 2025-2026 والفصل الأول من الصف التاسع في الأعوام القادمة، حيث تساهم تلك الخطوة في التزام التلاميذ بالدوام في مدارسهم وبناء قدراتهم المعرفية والمهارية بشكل تراكمي، وتفعيل دور المدرس ومكانته في العملية التعليمية”.

وذكرت الوزارة أنّه “سيجري دراسة إمكانية تطبيق المعدل التراكمي في الصف العاشر أيضاً وتكثيف الجولات على المدارس من قبل الموجهين التربويين والاختصاصيين ومشرفي التعليم الإلزامي لمتابعة الواقع التعليمي والتربوي”.

وكان وافق مجلس الوزراء خلال جلسته، الخميس الفائت، على مقترح وزارة التربية بإجراء امتحانات شهادة التعليم الأساسي بشكل محلي على مستوى كل محافظة اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025، كما وافق على تطبيق نظام الامتحانات المؤتمتة في شهادة التعليم الثانوي بشكل تدريجي.