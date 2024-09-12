وفاة شخص وإصابة 22 بحادث بولمان على تحويلة حماة – حمص

أعلنت وزارة الداخلية عن وفاة شخص وإصابة 22 آخرين نتيجة انقلاب حافلة بولمان على طريق تحويلة (حماة – حمص – دمشق) بعد اصطدامها بدراجة نارية من نوع “بارت”.

الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 22 آخرين إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الحافلة.

وأوضحت الوزارة أنه فور وقوع الحادث، توجهت دوريات من فرع مرور حمص، إضافة إلى فرق الإسعاف السريع والدفاع المدني، حيث تم نقل الضحية وإسعاف المصابين إلى مستشفيات حمص.

كما تمت إزالة آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، مع استمرار التحقيقات في ملابسات الحادث.

وزارة الداخلية