العلم التركي يثير استياء داخل تونس

تداول تونسيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر علم تركيا مرفوعاً على واجهة مبنى الإدارة المركزية للملك الحديدي، التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، بدلاً من العلم التونسي.

وقد أثار هذا الخطأ استياء عدد كبير من المستخدمين، حيث عبروا عن غضبهم من “هذا التصرف غير المقبول الذي شهد رفع علم أجنبي على واجهة مؤسسة عامة”، وفقًا لموقع “بوابة تونس” المحلي.

وعلى إثر الجدل الواسع، أصدرت الشركة بيانًا أوضحت فيه أن هذا الخطأ وقع خلال عملية استبدال الأعلام الوطنية فوق مبانيها.

وذكرت الشركة أن مجموعة الأعلام التي تم شراؤها تضمنت، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية يشبه العلم التونسي، ولم يتم الانتباه إلى هذا الخطأ إلا بعد رفع العلم.

وأكدت أنه تم تصحيح الوضع فورًا واستبدال العلم بالراية الوطنية التونسية.

كما أعربت الشركة عن اعتذارها في البيان، موضحة أنها تفاعلت بشكل فوري بناءً على تعليمات من وزير النقل، وفتحت تحقيقًا لتحديد أسباب الحادثة وتحميل المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الإدارة العامة أن العلم الوطني هو رمز سامٍ للسيادة والوحدة الوطنية، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع أي تصرف يمس بهذه الرمزية.