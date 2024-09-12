مقتل 5 أشخاص باشتباكات مسلحة بين أبناء العشائر ومسلحي التركمانية شمالي سوريا

اندلعت اشتباكات مسلحة في ريف محافظة حلب السورية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم اثنان من أبناء العشائر العربية. المواجهات نشبت بين مسلحي الفصائل “التركمانية” المدعومة من الجيش التركي وأبناء العشائر.

وذكرت مصادر ميدانية ومحلية أن مدينة جرابلس، القريبة من الحدود التركية، شهدت حالة من التوتر والاشتباكات المتقطعة منذ ظهر اليوم، بعد مقتل أحد أفراد عشيرة الجوبانات على يد مسلحي “حرس الحدود” التابعين للفصائل التركمانية في المدينة.

وأكدت المصادر أن القتلى الخمسة هم ثلاثة مسلحين من “حرس الحدود” التابعين لـ”الجيش الوطني”، إضافة إلى شخصين من عشيرة الجوبانات، أحدهما من مدينة السفيرة والآخر متهم بالتهريب.

ورغم تراجع حدة الاشتباكات بين الجانبين، إلا أن تعزيزات عسكرية من قوات “حرس الحدود” ما زالت تتجه نحو مدينة جرابلس.



علي المحمد، أحد سكان جرابلس والعامل في قطاع التعليم، أشار إلى أن الفصائل المعروفة بـ”الجيش الوطني” أرسلت تعزيزات كبيرة إلى المدينة لتهدئة الأوضاع.

وأوضح أن الاشتباكات اندلعت بعدما قام عناصر “حرس الحدود” بقتل أحد أبناء عشيرة الجوبانات بتهمة التهريب، حيث أُصيب برصاصة في الرأس وتم إلقاء جثته أمام مشفى الغندورة في المدينة.

رداً على الحادثة، هاجم أبناء عشيرة الجوبانات مقر الفصيل المعروف بـ”مقر الجبل” في جرابلس، مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف الـ”آر بي جي”، وسط وصول تعزيزات عسكرية من الطرفين.

ووفقًا للمحمد، فإن الاشتباكات خلفت خمسة قتلى وعددًا كبيرًا من الجرحى كحصيلة أولية.

تتكرر هذه الاشتباكات في المناطق الشمالية من سوريا، الواقعة تحت سيطرة الفصائل “التركمانية”، وغالبًا ما تكون نتيجة خلافات حول عمليات التهريب، سواء للأشخاص أو المخدرات.



سبوتنيك