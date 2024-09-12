قاتل الكوافيرة في قبضة الشرطة

تمكن فرع الأمن الجنائي في محافظة درعا من إلقاء القبض على الشخص المتورط في جريمة قتل الكوافيرة الشابة “مروة الزعبي”، التي عُثر عليها مقتولة في منزلها بحي السبيل في مدينة درعا، بتاريخ 8 سبتمبر الجاري.

وألقت السلطات القبض على المشتبه به الرئيسي في الجريمة، الذي أنهى حياة الضحية بوحشية، حيث تعرضت لكدمات شديدة في جميع أنحاء جسدها، إضافة إلى إصابات قوية في الرأس تسببت في تلف المراكز الحيوية بالدماغ، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

وجاءت عملية اعتقال القاتل بعد تحقيقات وتحريات مكثفة باشرتها الجهات الأمنية فور العثور على جثة الضحية داخل شقتها.

ومن المقرر تقديم المتهم إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات.

صاحبة الجلالة