قاتل الكوافيرة في قبضة الشرطة

12-09-2024

قاتل الكوافيرة في قبضة الشرطة

تمكن فرع الأمن الجنائي في محافظة درعا من إلقاء القبض على الشخص المتورط في جريمة قتل الكوافيرة الشابة “مروة الزعبي”، التي عُثر عليها مقتولة في منزلها بحي السبيل في مدينة درعا، بتاريخ 8 سبتمبر الجاري.

وألقت السلطات القبض على المشتبه به الرئيسي في الجريمة، الذي أنهى حياة الضحية بوحشية، حيث تعرضت لكدمات شديدة في جميع أنحاء جسدها، إضافة إلى إصابات قوية في الرأس تسببت في تلف المراكز الحيوية بالدماغ، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

وجاءت عملية اعتقال القاتل بعد تحقيقات وتحريات مكثفة باشرتها الجهات الأمنية فور العثور على جثة الضحية داخل شقتها.

ومن المقرر تقديم المتهم إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات.

صاحبة الجلالة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...