على مدى ثلاثة أيام في سلطنة عمان بدءآ من تاريخ 23 أيلول ستجري وقائع المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي (المفهوم و التجربة عربيآ) بمشاركة و حضور مؤسسات وهيئات ومراكز وثائقية عربية وعالمية.

المؤتمر المنعقد بالتعاون بين كل من هيئة الوثائق و المحفوظات الوطنية في سلطنة عمان و مؤسسة وثيقة وطن في الجمهورية العربية السورية سيحضره أكاديميون و باحثون متخصصون في التأريخ الشفوي و حفظ الوثائق إضافة لطلبة تعليم عالي مهتمين بالعلوم الإنسانية و الاجتماعية

الباحثون السوريون المشاركون والذين يمثلون مؤسسات حكومية و خاصة سيقدمون محاضرات و أبحاث ضمن عدة محاور بدءآ بمحاولات تدوين التاريخ الشفهي في سورية و على المستوى العربي و سيتم تخصيص شرح عن تجربة مؤسسة وثيقة وطن منذ تأسيسها و المشاريع التي تم تنفيذها في مجال التأريخ الشفوي و حفظ التراث الشعبي و تأثيره في السلوك الاجتماعي و ستخصص جلسات عن دور المؤسسات السورية في مجال التوثيق و حفظ التراث السوري بكافة أشكاله



أيضآ سيقدم أكاديميون سوريون دراساتهم عن آليات استخدام التأريخ الشفوي في العملية التعليمية علمآ أن المؤسسات السورية سباقة في هذا المضمار و تجربة المجتمع السوري في مجال حفظ التراث و التوثيق ستكون عاملآ ملهمآ و هامآ في تنفيذ الهدف الرئيسي لمؤتمر التأريخ الشفوي المتمثل بتطوير التأريخ الشفوي على المستوى العربي و إيصاله ليكون حالة ثقافية مجتمعية ووطنية