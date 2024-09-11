وقائع المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي (المفهوم و التجربة عربيآ) 

11-09-2024

وقائع المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي (المفهوم و التجربة عربيآ) 

على مدى ثلاثة أيام  في سلطنة عمان بدءآ من تاريخ 23 أيلول ستجري وقائع المؤتمر الدولي للتأريخ الشفوي (المفهوم و التجربة عربيآ)   بمشاركة و حضور مؤسسات وهيئات ومراكز وثائقية عربية وعالمية.

المؤتمر المنعقد بالتعاون بين كل من هيئة الوثائق و المحفوظات الوطنية في سلطنة عمان و مؤسسة وثيقة وطن في الجمهورية العربية السورية سيحضره أكاديميون و باحثون  متخصصون في التأريخ الشفوي و حفظ الوثائق  إضافة  لطلبة تعليم عالي مهتمين بالعلوم الإنسانية و الاجتماعية 

 الباحثون  السوريون المشاركون والذين يمثلون مؤسسات حكومية و خاصة سيقدمون محاضرات و أبحاث ضمن عدة محاور بدءآ  بمحاولات تدوين التاريخ الشفهي في سورية  و على المستوى العربي  و سيتم تخصيص شرح عن تجربة مؤسسة وثيقة وطن  منذ تأسيسها و المشاريع التي تم تنفيذها في مجال التأريخ الشفوي  و حفظ التراث الشعبي و تأثيره في السلوك الاجتماعي  و ستخصص جلسات عن دور المؤسسات السورية في مجال التوثيق و حفظ التراث السوري بكافة أشكاله 


أيضآ سيقدم أكاديميون سوريون دراساتهم عن آليات استخدام التأريخ الشفوي في العملية التعليمية علمآ أن المؤسسات السورية سباقة في هذا المضمار و تجربة المجتمع السوري في مجال حفظ التراث و التوثيق ستكون عاملآ ملهمآ و هامآ في تنفيذ الهدف الرئيسي لمؤتمر التأريخ الشفوي المتمثل بتطوير التأريخ الشفوي على المستوى العربي و إيصاله ليكون حالة ثقافية مجتمعية ووطنية

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