جامعة دمشق تستقطب أكثر من 14,500 طالباً من 39 جنسية

سجلت جامعة دمشق ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الطلاب الوافدين من دول مختلفة للدراسة فيها، حيث أكد مدير التصنيف في الجامعة، الدكتور مروان الراعي، أن عدد الطلبات المقدمة من الطلاب الدوليين بلغ 14,577 طلباً منذ منتصف عام 2023 وحتى بداية أيلول/سبتمبر، مقارنة بـ 1,113 طلبًا فقط في عام 2022. ويتركز اهتمام معظم هؤلاء الطلاب على دراسة اللغة العربية، مع استقبال الجامعة لطلاب من 39 جنسية، من بينها دول خليجية وأوروبية.

وقال الراعي أن الجامعة تلقت 155 طلباً جديداً خلال الأسبوع الماضي للدراسة فيها، بالإضافة إلى وصول عدد من الاستفسارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من سلطنة عمان، والسعودية، وإندونيسيا، وغيرها

مشيراً إلى أن عدد الطلاب الدوليين الذين يدرسون في جامعة دمشق بلغ 10,787 طالباً من 39 جنسية مختلفة من دون السوري غير المقيم

وحول أكثر الأقسام طلباً قال الراعي: النسبة الكبرى من الطلبات تتعلق بأقسام اللغة العربية، تليها كلية الشريعة، ثم الآثار والمتاحف، والسياحة، والاقتصاد، والحقوق، مشيراً إلى أن النسبة الكبرى من الطلاب الدوليين الذين يدرسون حالياً في جامعة دمشق من لبنان، بالإضافة إلى طلاب من اليمن، وسريلانكا، وسلطنة عمان، وإيران، والعراق، والصين، والسودان، والأردن، والجزائر، وليبيا، وتركيا.

كما يوجد طلاب من أوروبا يدرسون في جامعة دمشق من أرمينيا، والسويد، و أستراليا، و كندا، ودول الخليج العربي جميعها باستثناء قطر، يدرسون في كليات مختلفة بجامعة دمشق.

يشار إلى أن جامعة دمشق كانت دخلت خلال العام في قائمة أفضل 100 جامعة ضمن تصنيف QS لدول غرب أسيا، إضافة إلى دخولها قائمة أفضل 3 آلاف جامعة على المستوى العالمي لأول مرة منذ إطلاق مؤشر "ويبوماتريكس".

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