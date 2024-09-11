 لشراء آيفون 16 عليك ادخار راتبك لأكثر من 4 سنوات دون صرف أي ليرة منه!

أطلقت شركة أبل هاتفها الجديد آيفون 16 في حدث شوتايم، يوم الاثنين، في المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو

وذكرت الشركة الأميركية الرائدة في عالم الهواتف إن آيفون 16 يأتي في خمسة ألوان، وهو مقاوم للمياه والغبار مع خاصية حماية الشاشة. وبحسب الشركة فإن آيفون 16" يعدّ أقوى بنحو 50% من كل أجهزة آيفون الماضية، وقالت الشركة الأميركية إن هاتفiPhone 16 سيأتي باللون الأزرق البحري والأزرق المخضر والوردي، إلى جانب الأبيض والأسود.

تضمن الإطلاق عدة إصدارات من الهاتف أقلها كان بسعر يبلغ 799 دولار أميركي، ما يعني أنه سوف يباع في سوريا بسعر قد يبدأ من 11 مليون و825 ألف ليرة سورية، وذلك كسعر الهاتف دون جمركة.

وعلى اعتبار أن الأجور والرواتب في سوريا تبلغ في حدها الأعلى 400 ألف ليرة سورية لموظفي القطاع العام الفئة الأولى ونحو 350 ألف للفئة الثانية فسوف يحتاج موظفي القطاع العام لتجميع رواتبهم لمدة تفوق السنتين وخمسة أشهر دون صرف أي ليرة منهم كي يتمكنوا من شراء أقل إصدار سعراً من هذا الهاتف.

وعلى اعتبار أن تكلفة عملية جمركة الهاتف في سوريا تفوق كلفة الهاتف بذات نفسه فسوف يحتاج الموظف إلى مدة تفوق 4 سنوات كي يتمكن من شراء هذا الهاتف و الصدمة أنه يجب عليه لا يصرف من راتبه اي ليرة سورية

يشار إلى أنه من غير الممكن كسر آيمي هواتف الآيفون، وهي طريقة اعتادها السوريين للالتفاف على غلاء الجمركة.

فهل برأيكم سنرى الأيفون 16 في سوريا بين يدي الموظفين السوريين العاديين أم انه سيكون حكراً على الطبقة المخملية؟

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