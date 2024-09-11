استشهاد 5 فلسطينيين بقصف طيران الاحتلال مدينة طوباس

استشهد 5 فلسطينيين فجر اليوم، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مدينة طوباس، ما أدى إلى استشهاد 5 منهم، في حين عرقلت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى الموقع المستهدف.

وتشهد مدينة طوباس اقتحاماً واسعاً لأطرافها وأحيائها منذ الفجر، حيث أعلنت قوات الاحتلال حظر التجوال في المدينة، ونشرت حواجزها العسكرية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات على ارتفاعات منخفضة، إضافة إلى محاصرة مستشفى شمال المدينة ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليه.

واقتحمت قوات الاحتلال أمس مدينة طولكرم ومخيميها في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.