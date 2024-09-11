الذهب يحقق أعلى مستوى له في اسبوعين.. الغرام يقفز بمقدار 15 ألف ليرة

سجلت أسعار الذهب السورية اليوم الأربعاء 11 أيلول أعلى مستوى لها في أسبوعين، ليقفز الغرام عيار 21 قيراط بمقدار 15 ألف ليرة، مسجلاً سعراً قدره مليون و25 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الأونصة العالمي 2524 دولاراً وفقاً للجمعيه الحرفية للصياغة و صنع المجوهرات بدمشق.

وسجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره مليون و25 ألف ليرة سورية، مرتفعاً بمقدار 15 ألف ليرة، عن سعره المسجل البارحة والبالغ مليون و10 آلاف ليرة سورية.

بينما وصل سعر الغرام عيار 18 قيراط إلى 878 ألف و571 ليرة سورية للمبيع، 877 ألف و571 ليرة للشراء.

بالمقابل وصل سعر الأونصة الذهبية السورية إلى 36 مليون و900 ألف ليرة سورية، مرتفعة بمقدار 400 ألف ليرة عن سعرها المسجل البارحة، بينما وصل سعر الليرة الذهبية السورية إلى 8 ملايين و450 ألف ليرة، وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 8 ملايين و550ألف ليرة.