11-09-2024
العراق وإيران يوقعان 14 مذكرة تفاهم بحضور السوداني وبزشكيان
وقع العراق وإيران اليوم 14 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عقب مباحثاتهما في بغداد.
وشملت مذكرات التفاهم بحسب بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي مجالات الاقتصاد والتعاون التدريبي والشباب والرياضة والتبادل الثقافي والفني والآثاري والتربية والتعاون الإعلامي والاتصالات ومجالات أخرى.
وكان السوداني أكد خلال لقائه الرئيس بزشكيان في بغداد في وقت سابق اليوم أهمية وضرورة التعاون الثنائي بين العراق وإيران لمواجهة التحديات في المنطقة.
وجرى خلال اللقاء التباحث فى جملة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف إلى تعزيز مستويات التعاون والشراكة بين البلدين.
وشدد الجانبان على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة لأجل تحقيق الاستقرار والتنمية.
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