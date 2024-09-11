المقاومة اللبنانية تستهدف بالأسلحة الصاروخية مواقع عدة للعدو الإسرائيلي

11-09-2024

المقاومة اللبنانية تستهدف بالأسلحة الصاروخية مواقع عدة للعدو الإسرائيلي

استهدفت المقاومة اللبنانية صباح اليوم مواقع عدة للعدو الإسرائيلي محققة إصابات مباشرة فيها.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، استهدف مقاتلونا صباح اليوم تجمعاً لجنود ‏العدو في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة”.‏

وأضافت المقاومة: “إن مقاتليها استهدفوا موقع رويسة ‏القرن وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، إضافة إلى موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مباشرة”.

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