11-09-2024
المقاومة اللبنانية تستهدف بالأسلحة الصاروخية مواقع عدة للعدو الإسرائيلي
استهدفت المقاومة اللبنانية صباح اليوم مواقع عدة للعدو الإسرائيلي محققة إصابات مباشرة فيها.
وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، استهدف مقاتلونا صباح اليوم تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة”.
وأضافت المقاومة: “إن مقاتليها استهدفوا موقع رويسة القرن وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، إضافة إلى موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مباشرة”.
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