إلقاء القبض على قاتلَيّ العاملة المُستخدمة في مبنى فرع نقابة محامين ريف دمشق
ورد إخبار إلى فرع الأمن الجنائي حول العثور على جـ.ثة لإمرأة في العقد الرابع مقتولة ضمن بناء فرع نقابة محامين ريف دمشق بمحلة عين كرش.
توجهت دوريات من الفرع المذكور وقسم شرطة المرجة والأدلة الجنائية وشوهدت جـ.ثة تعود للمدعوة (سلوى ، أ) 1983 والعاملة بصفة مستخدمة ضمن المبنى وتبين تعرضها للطعـ.ن بأداة حـ.ادة لعدة طعـ.نات في مختلف أنحاء الجسم، تم نقل الجـ.ثة إلى مشفى دمشق وبالكشف الطبي والقضائي تبين أن سبب الوفـ.اة هو الصدمة النـ.زفية التالية لطعـ.نات متعددة في الجسم بأداة حـ.ادة.
وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي بدمشق من تحديد هوية الفاعلَين وهما ابنتها المدعوة (تسنيم ، أ) وصديق ابنتها المدعو (حمزة ، ب) حيث تم إلقاء القبض عليهما خلال عدة ساعات في محلتي (التل وجرمانا) بريف دمشق وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على قـ.تل المغـ.دورة طعـ.ناً بواسطة سكـ.ين بسبب خلافات شخصية بينهما وقيامهما برمي أداة الجـ.ريمة في مجرى أحد الأنهار والتواري عن الأنظار.
وما زالت التحقيقات مستمرة مع الفاعلَين وسيتم تقديمهما للقضاء المختص.
وزارة_الداخلية_السورية
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