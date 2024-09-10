انخفاض غير متوقع في أسعار السلع التموينية بدمشق: السكر يتراجع 20% وتجار المفرق يبررون!

شهدت أسواق دمشق خلال اليومين الماضيين انخفاضاً مفاجئاً غير متوقع في أسعار بعض السلع التموينية الأساسية مثل الأرز والسكر و المتة و الزيت النباتي، ما أثار استغراب السكان الذين اعتادوا على ارتفاع الأسعار المستمر. حيث تراجع متوسط سعر كيلو السكر المغلف من 14,500 ليرة إلى نحو 11,500 ليرة سورية، في خطوة غير مألوفة التي برر بعض تجار المفرق السبب أن الفواتير الجديدة أقل من السابقة.

وفي نطرة على الأسعار في أسواق العاصمة دمشق، فقد كان كيلو السكر مغلف يباع بـ 14500 ألف بينما حالياً سعره 11500 ل.س، وأما المتة فقد بلغ سعر النصف كيلو 41 ألف وهناك محال تبيعه بـ 40 ألف بعد أن كان بـ 45 ألف؛ وعبوة الـ 250 غرام من المتة انخفضت حوالي 2000 ليرة، أما الأرز انخفض سعره قرابة 3000 ليرة سورية، وهناك أنواعاً من الأرز ليست نخب أول كانت بـ 18 ألف، بينما حالياً سعرها 15 و14 ألف.

في حين نقل موقع أثر برس المحلي عن صاحب أحد المحال في مدينة دمشق أن الفواتير الحالية تختلف عن الفواتير السابقة لجهة انخفاض السعر.

بدوره علق عضو لجنة التسعير المركزي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الرزاق حبزة على الموضوع بقوله إن السكر والمتة والأرز تسعيرها مركزي من الوزارة وفق الكلفة الحقيقية، مرجعاً انخفاض الأسعار إلى ازياد عدد الموردين فهناك عدد كبير من التجار تستورد السكر والرز والمتة.

وأضاف حبزة أن السبب الأهم بانخفاض أسعار بعض السلع يعود لثبات سعر الصرف إضافة للمنافسة بين التجار الذين يستوردون المادة.

يشار إلى أن رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد العزيز معقالي كان قد طالب أكثر من مرة بتفعيل مبدأ التنافسية في الاسواق السورية، باعتبارها الحل الوحيد لضبط الأسعار.