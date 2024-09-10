وصلت لأكثر من 100 دولة: الصادرات السورية ترتفع بنسبة 38% خلال 6 أشهر

أعلن رئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية، ثائر فياض، عن تحقيق الصادرات السورية قفزة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفع حجمها بنسبة 38% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال فياض رغم ظروف الحرب والحصار والعقوبات، التي أدّت لخسارة المنتجات السورية لأسواقها التقليدية، إلا أنها لا تزال تصدر إلى أكثر من 100 دولة، بنسب متفاوتة، مشيراً إلى أن العام 2023 شهد ارتفاع الصادرات السورية بنسبة قدرها 60% عن 2022.

ولفت مدير الهيئة التابعة لوزارة الاقتصاد إلى أن الوزارة تعمل على إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه عملية التصدير وفقاً لصحيفة تشرين المحلية.

مشيراً إلى التوسّع بالمعارض الخارجية، لإظهار جودة المنتج السوري وقدرته التنافسية، إذ ستشارك البضائع السورية بمعرض بدبي للصناعات الغذائية، إلى جانب معرض في الصين، ومن الممكن أن يكون هناك توجّه نحو إفريقيا.

مؤكداً أن التركيز بالمرحلة المقبلة سيكون على الإنتاج، إذ لا يوجد تصدير دون إنتاج، إلى جانب الجودة، لتكون المنتجات السورية ضمن المواصفات القياسية العالمية.

يشار إلى أن الهيئة كانت قد عملت سابقاً على افتتاح خط بحري مباشر بين سوريا وروسيا لتسهيل نقل البضائع بين البلدين كخطوة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لكنه لم يبصر النور حتى الآن.

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