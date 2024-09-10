درعا.. العثور على جثة شابة مقتولة في شقتها!

عُثر الأحد على جثة شابة في العقد الثالث من عمرها في حي السبيل بمدينة درعا.

وقال مدير مستشفى درعا الوطني، الدكتور عبد المعين الربداوي، إن الشابة تُدعى مروة الزعبي، وقد وُجدت مقتولة في شقتها بحي السبيل.

وأشار إلى أن الضحية كانت تعمل مصففة شعر.

وأضاف الربداوي أن عملية الكشف على الجثة جارية حاليًا من قبل الطبيب الشرعي، وأوضح أن التقرير الطبي الأولي يشير إلى وجود كدمات على وجه ورقبة الضحية، وأن سبب الوفاة هو تعرضها للضرب والخنق.

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