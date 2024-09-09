جريمة مروعة في مبنى نقابة محامي ريف دمشق .. ورئيس النقابة يوضح

تفاجأ موظفو ومحامو فرع ريف دمشق لنقابة المحامي عندما عثروا على جثة امرأة في الأربعينات من عمرها داخل مبنى النقابة، وعليها آثار طعنات.

وقال رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، أسامة برهان، إن المرأة، التي تُدعى “س، أ”، كانت أرملة ولديها ثلاثة أطفال.

وُجدت مقتولة بعدة طعنات في ساعات الصباح الأولى.

وأضاف برهان: “عُثر عليها مطعونة في أحد غرف النقابة، وذلك بعد أن لاحظ موظفو النقابة آثار الدماء أثناء دخولهم إلى مكاتبهم صباحًا.”

وأشار رئيس الفرع إلى أن قائد شرطة دمشق وفريق الأدلة الجنائية والنيابة العامة حضروا إلى مكان الحادثة فورًا. وقد تم نقل الجثة إلى المستشفى، وبدأت التحقيقات لمعرفة هوية الجاني.

صاحلة الجلالة